Ağrı'da Aç Kalan Kurtlar Köpeği Parçaladı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ağır kış koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan kurtların, çoban köpeğine saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bölgede etkili olan olumsuz Hava koşulları yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için ilçeye bağlı 20 kilometre uzaklıktaki Aydoğdu köyüne inen 2 kurt, barakasına zincirli olan Şeref Erol'a ait "Papi" isimli çoban köpeğine saldırdı.

Saldırı sonucu köpeği parçalayan kurtlar, daha sonra Papi'yi boğazından yakalayıp sürükleyerek köyden uzaklaştı. Kurtların köpeğe saldırıp götürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Köpeğin sahibi Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 03.00 sularında kurtların ve Papi isimli köpeğinin sesini duyduğunu belirterek "Sesi duyduğumda kurtların köpeğime saldırdığını anladım. Hemen dışarı çıktım fakat çok geç kalmıştım. Kurtlar köpeğimi götürmüşlerdi." dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğini anlatan Erol, şunları söyledi:

"Kurtlar önce barakasında bağlı olan Papi ile bir süre boğuşuyor. Evin duvarının dibinde birkaç Dakika daha boğuştuktan sonra köpeğimi boğdular. Daha sonra 2 kurt, köpeğimi boğazından tutarak götürdüler. Köpeğimiz Papi'yi çok seviyorduk yani bir insandan farkı yoktu. Yemeğini tabağa bırakmayana kadar yemezdi. Yani Papi hem akıllıydı hem de hiç sözümüzden çıkmazdı. Ailemizin bir parçasıydı. Çok üzüldük."

12 Şubat 2017 , Pazar

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