Referandum Tarihi Resmi Gazete'de Yayınlandı

YSK'nın anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacağına ilişkin oy birliğiyle aldığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda ayrıca seçime 10 partinin girebileceği de belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacağına ilişkin oy birliğiyle aldığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan YSK kararında, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

TÜM KARARLAR İÇİN YSK YETKİLİ

Kararda, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun'un "Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili anayasa değişikliği kanununun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılır." ve "Halkoyuna sunulma işlemleri YSK'nın yönetim ve denetiminde seçim kurullarınca yürütülür. YSK, anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması için bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar. Kurul, halkoylamasının sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli kararları almaya yetkilidir." maddeleri hatırlatıldı.

16 NİSANDA SANDIĞA GİDİLECEK

Kararda, ilgili kanun maddeleri nedeniyle, TBMM Genel Kurulu tarafından 6771 sayılı kanunla kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması tarihinin, kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü olan 16 Nisan 2017 olarak belirlenmesine, oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

10 PARTİ SEÇİME GİDEBİLECEK

Kararda, anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin işlemlerde bulunabilecek ve halk oylaması için sandık kurullarına üye verebilecek siyasi partilerin, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu aktarıldı.

OY VERME SAATLERİ

Karara göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Diğer illerde ise oy verme işlemi 08.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.

11 Şubat 2017 , Cumartesi

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