Kaymakam Özderin'den Yüksekokula Ziyaret

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, Nurali Turan Adalet Meslek Yüksek okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okulu gezen Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin “Bacasız turizm olan ve bir bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkısı olan yüksekokulun Taşlıçay'da olması, bölge için bir nimettir. Yüksekokulu yapan hayırsever iş adamı Adalet Turan beye Taşlıçay halkı minnettardır. Yüksekokul sekreteri Numan Aktaş beyden okul hakkında bilgi aldım.Kaymakam Özderin Yüksekokula her konuda yardımcı olunacağını belirterek tez zamanda sosyal tesislerin yapılmasının zaruret olduğunu vurguladı. İleriki yıllarda okulun daha iyi tanınmasıyla daha fazla öğrenci gelerek ilçenin ekonomisine kayda değer katkı sağlayacaktır” dedi.

11 Şubat 2017 , Cumartesi

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