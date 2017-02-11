Taşlıçay'da Süt Dağıtımı Başladı

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya Balıkgölü İlkokulunda süt dağıtım programı düzenlendi.

Bakanlar Kurulunun “Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararı” ve bu karara istinaden çıkarılan “Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği” doğrultusunda ilk defa 2012 yılında uygulanan Okul Sütü Dağıtım Programının bu yıl 6’ ıncısı Uygulanmaya başladı.

Okul çağındaki çocukların süt tüketimini arttırmak, öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla okul sütü dağıtımına başlandı.

Bu kapsamda Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya Balıkgölü İlkokulunda süt dağıtım programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kaymakam Özderin yaptığı konuşmada; Gazlı içeceklerden kaçınılması gerektiğini belirterek;sütün öncelikle çocukluk çağı olmak üzere her yaşta tüketiminin alışkanlık haline getirilmesinin önemine işaret etti. AB Ülkelerinden yılda ortalama 80-100 litre süt tüketilirken Türkiye de bu rakamın 25 litrede kaldığını belirtti.Yapılan programda öğrencilere okul sütü ve sütün önemi ile ilgili bilgi verildikten sonra çeşitli hediyelerin dağıtılmasıyla son buldu.

11 Şubat 2017 , Cumartesi

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