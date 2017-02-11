 

11 Şubat 2017

Doğubayazıt'a Uyuşturucu Operasyonu: 153 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 'Maddox' isimli narkotik detektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 15 milyon 366 bin TL değerinde 153 kilo 366 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Şubat 2017 tarihinde İran'dan İtalya'ya gitmek için Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve önceden GürbulakGümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yüksek miktarda uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşılan tırın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Maddox isimli narkotikdetektör köpeği marifetiyle yapılan aramada aracın dorsesinin arka taban kısmına zulalanmış 15 milyon 366 bin TL değerinde 153 kilo 366 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

 

11 Şubat 2017 , Cumartesi Bu haber toplam 68 defa okundu.
YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.

Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu


VALİ HÜSEYİN COŞ'UN HIZINA KİMSE YETİŞEMİYOR Ağrı'da Silajlık mısır hasadı başladı Ağrı'da 15 Temmuz Birlik Spor Futbol Takımı Kuruldu Okularda ilk Ders Zili Çaldı SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ'NDE KURSLAR BAŞLIYOR TRABZONSPOR'UN GENÇ YILDIZIYLA ANLAŞMA SAĞLANDI Milli Savunma Bakanı: Musul'a giriyoruz Tarihe İz Bırakan Öncü Şahsiyetler-2

Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Arşivde Ara

Çok Okunanlar
  1. Bugün
  2. Dün

Anket Sorusu Diğer Anketler

Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun


altın