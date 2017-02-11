Doğubayazıt'a Uyuşturucu Operasyonu: 153 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Şubat 2017 tarihinde İran'dan İtalya'ya gitmek için Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve önceden GürbulakGümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yüksek miktarda uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşılan tırın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Maddox isimli narkotikdetektör köpeği marifetiyle yapılan aramada aracın dorsesinin arka taban kısmına zulalanmış 15 milyon 366 bin TL değerinde 153 kilo 366 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

11 Şubat 2017 , Cumartesi

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