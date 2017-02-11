Kar Yağışının Ardından Esnaf Çatı Temizliği Yüzünden İş Yerlerine Giremiyor

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ev ve İş yeri çatılarında 1 metre kalınlığında kar ve tehlike saçan buz kütleleri oluştu.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarını temizlerken, dükan sahipleri ve müşteriler iş yeri ve cadeyi kaplayan kar yüzünden dükanlara giremedi.

Ağrı’da yoğun kar yağışının ardından haftalardır devam eden soğuk hava merkez ve ilçede hayatı felç etti. Bir çok iş yerinin çatısında uzun ve tehlikeli buz sarkıkları yolda geçen vatandaşı korkutuyorken, Ağrı'da bu hafta aralıklarla yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan ve güney kesimleri ile Ağrı ili ve çevresinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan çevresinde karla karışık yağmur, Erzurum ve Ağrı çevresinde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20, Kars'ta 19, Erzurum'da 11, Iğdır ve Ağrı'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars ve Ağrı'da 4, Ardahan'da 6 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 75, Erzurum'da 40, Kars'ta 25, Ardahan'da 18, Tunceli'de 12, Iğdır'da 10 santimetre ölçüldü.

11 Şubat 2017 , Cumartesi

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