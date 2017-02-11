Ağrı’da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 32 bin 427'ye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre Aralık ayında Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 43 bin 806’yı bulurken, cadde ve sokaklara gelişi güzel park edilen araçlar yaya ve araç trafiğini olumsuz etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre Aralık ayında Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 43 bin 806’yı bulurken, cadde ve sokaklara gelişi güzel park edilen araçlar yaya ve araç trafiğini olumsuz etkiliyor.

Kars'ta Araç Sayısı 43 Bine Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Aralık ayında Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 43 bin 806'yı bulurken, cadde ve sokaklara gelişi güzel park edilen araçlar yaya ve araç trafiğini olumsuz etkiliyor.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 32 bin 427, Iğdır'da 26 bin 599 ve Ardahan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 18 bin 301 olarak kayıtlara geçti.

"Araçlara caddelere gelişi güzel çekiliyor”

Öte yandan araç sayının 43 bin 806'yı bulduğu Kars'ta park sorunu da kendisini hissettirme başladı. Otopark'ın olmadığı kentte gelişi güzel çekilen araçlar, beraberinde de sorunları getiriyor. Gelişi güzel park edilen araçların park ettikleri yerden kaldırılması için için trafik ekipleri sürekli uyarılarda bulunuyor.

Kars'ta özellikle ana caddelere park edilen araçlar uzun süre kaldırılmadığından hem yaya trafiğini, hem de araç trafiğini de olumsuz etkiliyor. 289 bin nüfuslu Kars'ta 43 bin 806 araç bulunması dikkat çekerken, kent dışından Kars'a araçlarıyla gelenlerle birlikte şehir içi trafiği içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

11 Şubat 2017 , Cumartesi

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