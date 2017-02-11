CHP Adana Milletvekili Elif, Ağrı Milletvekili Zana'nın Meclisteki Odasını İstedi

TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği görevinden, 13 ayda 1.2 milyon TL’yi bulan haberleşme faturası nedeniyle istifa etmek zorunda kalan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, odasını boşaltmaya hazırlanıyor.

TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği görevinden, 13 ayda 1.2 milyon TL’yi bulan haberleşme faturası nedeniyle istifa etmek zorunda kalan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, odasını boşaltmaya hazırlanıyor.

Habertürk’ün haberine göre Türkmen, Meclis kayıtlarında boş görünen HDP Milletvekili Leyla Zana’ya ait odayı talep etti.

Ancak, Zana’nın odası Türkmen’e verilmedi.

Odaya, Zana’nın adresi olarak görünmesi nedeniyle sıkça mahkeme tebligatı geldiği belirtildi. Mahkeme celbinin, “Adresinde bulunamadı” denilerek geri çevrildiği, tebligatların kapıya asılmasının kötü bir görüntü yaratması nedeniyle odanın kayıtlarda “boş” gösterilmeye başlandığı ifade edildi.

Meclis Başkanlığı, oda krizini çözmek için CHP’nin Türkmen’in yerine yapacağı yeni kâtip üye seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Türkmen, yerine seçilecek CHP’li vekilin odasına taşınacak.

11 Şubat 2017 , Cumartesi

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