3 Bakan Pazar Günü Ağrı'ya Geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan pazar günü Ağrı’ya geliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan pazar günü Ağrı'ya geliyor.

12 Şubat Pazar günü Ağrı'ya ilk gelecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kültür ve Kongre Merkezinde AK Parti Ağrı İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak. Bakan Kılıç, daha sonra Ağrı Valiliğini ziyaret ederek, esnaf ve AK Parti Ağrı il teşkilatıyla bir araya gelecek.

Akşam saatlerinde ise Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan kente gelecek. İlk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret edecek olan bakanlar, daha sonra il yatırımları ile cazibe merkezleri toplantısına katılacaklar. Bakanların aynı gün içerisinde Ağrı'dan ayrılacakları belirtildi.

10 Şubat 2017 , Cuma

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