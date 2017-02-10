Eleşkirt'te Yaşanan Deprem Korkuttu
Ağrının Eleşkirt ilçesinde meydana gelen depremin 4,5 şiddetinde merkez üstü sevik köyü yakınları olurken Ağrı merkezde de hissedildi.
Eleşkirt ilçe merkezinde halkı sokaklara döken depremin kısa sürdüğü bazı vatandaşların olası deprem tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.
Köylerde hasar veya can kaybı ile ilgili bilgi verilmedi.
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