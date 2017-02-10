 

11 Şubat 2017

Başbakan Yıldırım'dan Referandum Açıklaması

Başbakan Yıldırım: İnşallah referandum 16 Nisan'da yapılacak.

Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak." dedi.

Yıldırım, El Bab'da Rus uçağının kazaen TSK unsurlarının bulunduğu binayı vurmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''DUYDUKLARI ÜZÜNTÜYÜ EN AÇIK ŞEKİLDE İFADE ETTİLER''

Yıldırım, "Kremlin'in açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için de her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

10 Şubat 2017 , Cuma Bu haber toplam 38 defa okundu.
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