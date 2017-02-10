'33 bin 65 personel MEB'den ihraç edildi'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MEB'den 33 bin 65 personel ihraç edildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) ihraç edilen ve iade edilen personel sayısı, öğretmen rotasyonu ve öğretmen ihtiyacına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MEB'den KHK kapsamında toplam 33 bin 65 personelin ihraç edildiğini bildiren Yılmaz, "İhraç etmekten de memnun değiliz. Ama bunu yapmaktan başka da çare yok. Eğer siz bunları kamunun dışında tutmazsanız, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin suikastı gibi olaylarla hatta daha büyük olaylarla karşı karşıya kalırsınız. Böyle olaylarla karşı karşıya kalmamak, devletin yeniden 15 Temmuz darbesi gibi bir süreci yaşamaması ve yeniden şehitler vermemek, gaziler oluşturmamak için mutlaka zararlı unsurlara karşı tedbir almak, vatandaşa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için 33 bin 65 kişiyi ihraç ettik." diye konuştu.

Bakan Yılmaz, 7 bin 210 personelin de açığa alındığını ve incelemelerinin devam ettiğini belirterek, savcılıktan ve istihbarat kuruluşlarından bilgiler geldiğini ve 7 bin 210 kişiye ilişkin bilgilerin kesinleşmediğini ifade etti.

"YAPTIĞIMIZ İŞLERİN HUKUKİ DAYANAĞI VAR"

İhraçlarla ilgili yaptıkları işlerin hukuki dayanağının bulunduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"43 kişi KHK ile daha önce ilişiği kesilmiş kimseleri gözden geçirerek, geri iade ettiklerimiz de var. Aynı ismi olandan isim ve soyad bir mesela, A'yı değil de B'yi göndermişiz. Dolayısıyla 'o değil de bu olacaktır' diye. 43 kişi geri gönderdiğimiz kişi var. Belki şunu da ilave bilgi olarak vermek daha iyidir. İhraç ettiğimiz insanların 3 bin 855 kişisi şu anda tutuklu. Yani bu da gösteriyor ki yaptığımız işlerin hukuki dayanağı var. İhraç etmiş olduğumuz 3 bin 912 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. İhraç ettiğimiz kimselerden 539'u da firar. Bu kişiler kendisiyle henüz temas kurulamamış, kaçak ve firar durumdalar. İhraç ettiğimiz kimselerin 8 bin 511'inin de yargı sistemiyle bir şekilde teması var."

10 Şubat 2017 , Cuma

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