Köylere Müjde: Özel İdareden Büyük Proje

İl Özel İdaresi köy içlerini çamurdan ve tozdan kurtarmak için kurduğu Parke Üretim Tesisinin büyük bir bölümü bitirdi. İnşaat yapımının sona gelindiği parke üretim tesisi2017 yılı inşaat sezonunda üretime başlayacak.

Yaklaşık bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, günlük ortalama 850 metrekare parke üretecek. Özel İdarenin kendi bütçesiyle yapılan parke üretim tesisi, otomatik seri üretim yaparak yılda yaklaşık 150 bin metrekare alana parke imalatı yapacak.

Proje sayesinde köy içleri temiz ve çamurdan kurtarılacak. Kırsal altyapı projeleriyle hayatı kolaylaştırdıklarını ifade eden Özel İdare Genel Sekreter Erhan Tenekeci, “ İdaremizin projelerinden olan parke üretim tesisimizin fiziki gerçekleşmesi son noktada. Tesisimizin inşaat kısmında sona yaklaştık. Üreteceğimiz parke taşları ile köylerimizin içi ve çehresi değişecek. Köylerimizde en büyük sıkıntı olan çamur ve kir ortadan kalkacak. Köylerimiz daha estetik bir görünüme kavuşmanın yanında, temiz bir çevreye sahip olacak. Bunların yanı sıra kendi parkemizi, kendi tesisimizde üreteceğimiz için çok mutluyuz. Bu bize hizmet hızı ve zaman tasarrufu noktasında da büyük kolaylıklar sağlayacak” dedi.

Full otomatik olan parke üretim tesisi kilitli ya da kilitsiz parke taşlarını seri üretebilecek. Ayrıca tesisimiz hidrolik sistem orta basınçlı hidrolik valflerle donatılmış olup, 6 adet hidrolik pompa ile beslenecek. İstenildiğinde ikiden fazla pompanın debisi aynı silindire gönderilerek üretim maksimum debiye çıkarılabilecek.

9 Şubat 2017 , Perşembe

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