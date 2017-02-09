Ağrı'da Okul Sütü Dağıtımı Başladı

Şeyh Edebali İlkokulunda düzenlenen süt dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, şube müdürü Kutbeddin Kaya ve gıda kontrol görevlileri katıldı.

Bakanlar Kurulunun “Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararı” ve bu karara istinaden çıkarılan “Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği” doğrultusunda ilk defa 2012 yılında uygulanan Okul Sütü Dağıtım Programının bu yıl 6’ ıncısı Uygulanmaya başladı.

Okul çağındaki çocukların süt tüketimini arttırmak, öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla okul sütü dağıtımına başlandı.

Bu kapsamda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan ENGİN, İl Milli Eğitim Müdürü HatemDURSUN, ve Gıda Kontrol Görevlilerinin katılımıyla 08.02.2017 tarihinde Şeyh Edebali İlkokulunda okul sütü dağıtımı programı düzenlendi.

Düzenlenen programda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN yaptığı konuşmada; Gazlı içeceklerden kaçınılması gerektiğini belirterek;sütün öncelikle çocukluk çağı olmak üzere her yaşta tüketiminin alışkanlık haline getirilmesinin önemine işaret etti. AB Ülkelerinden yılda ortalama 80-100 litre süt tüketilirken Türkiye de bu rakamın 25 litrede kaldığını belirtti. İlkokul ve anasınıfı öğrencilerine haftada 3 gün süt dağıtılacağını, ayrıca öğrencilere düzenli süt içmeleri konusunda uyarılarda bulunarak sütün okul çağındaki öğrenciler için öneminden bahsetti.

Yapılan programda öğrencilere okul sütü ve sütün önemi ile ilgili videolar izlettirildi; öğrencilere okul sütü ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

9 Şubat 2017 , Perşembe

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