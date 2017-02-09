Ağrı Merkezli FETÖ/PDY Operasyonu 14 Kişi Tutuklandı

Ağrı merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 14'ü tutuklandı.

Ağrı merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 28 Ocak'ta gözaltına alınan aralarında öğretmen, polis, subay, esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu 41 kişi'den 40'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartı ile olmak üzere 26 şüpheli serbest bırakıldı. Gözaltındaki bir şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. Haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

9 Şubat 2017 , Perşembe

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