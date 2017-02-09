Ağrı’da Başkan Yardımcısı Halef Keklik'inde Aralatında Bulunduğu 9 Kişi Gözaltına Alındı
Ağrı merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında DBP'li Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik'in de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatlı olan ve örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket eden kişilere yönelik Ağrı merkezli İstanbul ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
Aralarında DBP'li Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Keklik, DBP Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Yıldırım ile Belediye Meclis üyeliğinden ihraç edilen 2 kişinin de bulunduğu 9 zanlının gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin evlerindeki aramada, örgütsel dokümanlar ile dijital materyallerin ele geçirildiği kaydedildi.
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