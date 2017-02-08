Ağrı Milletvekili Leyla Zana Adli Kontrol Kararıyla Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan ve Diyarbakır'da gözaltına alınan Zana, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, Zana'nın adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

8 Şubat 2017 , Çarşamba

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