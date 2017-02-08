Doğubayazıt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Binlerce Aileyi Sevindirdi

Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2016 yılının son 6 ayında 15 binin üzerinde aileye 21 milyon 351 bin 580 lira değerinde yardım yapıldığı bildirildi.

Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2016 yılının son 6 ayında 15 binin üzerinde aileye 21 milyon 351 bin 580 lira değerinde yardım yapıldığı bildirildi.

"Yılın idarecisi" ödülü alan Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan öncülüğünde çalışmalarını yürüten Doğubayazıt SYDV, ilçe genelinde yaptığı yardımlarla bir çok aileyi sevindirdi.

Doğubayazıt SYDV Müdürü Mehmet Arvas, yaptığı açıklamada, vakıf olarak düzenli merkezi yardımlara önem verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda kış mevsiminde önceliği kömür, gıda ve giyecek yardımlarına ayırdıklarını, bunun yanı sıra engelli ve engelli yakını aylığı, yaşlı aylığı, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç Asker ailesi ve muhtaç asker çocuğu, öksüz ve yetimler ile kız çocuklarının okula devamlılığının sağlanması için şartlı nakit transferi, Sağlık ve gebelik yardımları yaptıklarını anlatan Arvas, "Bu çerçevede 2016 yılının son 6 ayında 15 binin üzerinde aileye 21 milyon 351 bin 580 lira değerinde yardımda bulunduk." dedi.

Arvas, yardımların düzenli olarak bu yıl da hız kesmeden süreceğini sözlerine ekledi.

8 Şubat 2017 , Çarşamba

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