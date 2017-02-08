Başlattığı Yardım Kampanyasıyla 3 Yılda 800 Köy Okuluna Yardım Etti

Ağrı'da sosyal medya hesabı üzerinden 'Köy Okulları Yardım Projesi' adı altında kampanya başlatan Cafer Canşi, 3 yılda binlerce öğrenciye ulaşmayı başardı.

Ağrı'da gittiği köy okullarından çok etkilenen ve sosyal medya hesaplarından köy okulları için kampanyalar başlatan Cafer Canşi, arkadaşlarının da kendisine destek vermesi ile kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Değişik sosyal medya hesaplarından başta Ağrı olmak üzere kendisine ulaşan tüm köy okullarına yardımlar gönderen Canşi, 3 yılda 800 köy ve 50 binin üzerinde öğrenciyi mutlu etti. Değişik sosyal medya hesaplarından yaklaşık 50 bin insanın kendilerini takip ettiği ve Türkiye'nin her yerinden yardımlar aldıklarına değinen Canşi, bu yardımların acil ihtiyaç sırasına göre gönderildiğini bildirdi. Projeye isminin açıklanmasını istemeyen çok sayıda sanatçı ve iş adamının destek verdiğini dile getiren Canşi "Hedefimiz ihtiyacı olan tüm köy okullarımıza kısa sürede ulaşmak. Bu konuda duyarlı öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Kendileri sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşarak gerekli fotoğrafları göndererek öğrencilerinin durumlarını anlatıyorlar. Bizlerde harekete geçerek bu köyler için acil yardım talep ediyoruz. Elimizden geldiğince ülkemizin her köşesine yardımları yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Sosyal medya hesaplarını kendisi dışından 4 farklı ilde projeye destek veren arkadaşlarının yönettiğine vurgu yapan Canşi, "Takipçi sayımız her geçen gün artıyor. Her yerden mesajlar almaya başladık ve bunlara cevap vermek gittikçe zorlaşıyor. Bu nedenle gönüllük esasına göre arkadaşlarımızı ekibimize katıyoruz.

Özellikle doğu bölgesinde ve kendi ilim olan Ağrı'da ihtiyaç sahibi tüm çocukları giydirinceye kadar aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah insanlar eksi 40 dereceleri bulan soğuklarda naylon ayakkabı ve montsuz okula giden bu çocukların sesine kulak verir ve yardımlarda bulunurlar. Çünkü bu çocuklar bu ülkenin geleceği olacaklar" şeklinde konuştu.

8 Şubat 2017 , Çarşamba

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