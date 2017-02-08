Ağrı'da FETÖ Operasyonunda 2 Tutuklama

Ağrı'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan komiser yardımcısı A.A. ile öğretmen A.A. mahkemece tutuklandı.

Ağrı'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan komiser yardımcısı A.A. ile öğretmen A.A. mahkemece tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı A.A., Mersin ilinde, meslekten ihraç edilen K.A. isimli öğretmen Patnos ilçemizde, A.A. isimli öğretmen ise İstanbul ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 06 Şubat 2017 günü adli mercilere sevk edilen şüphelilerden komiser yardımcısı A.A. ile öğretmen A.A. mahkemece tutuklanmıştır. Diğer şüpheli K.A. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmıştır" denildi.

8 Şubat 2017 , Çarşamba

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