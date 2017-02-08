HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana Diyarbakır' da gözaltına alındı

Son dakika gelişmesi.. HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Zana'nın yol kontrolü sırasında aracından indirilerek gözaltına aldındığı belirtildi.

YEMİN KRİZİ YAŞANMIŞTI

17 Kasım'da Zana, TBMM'de yemin ederken "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" deyince geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal yemini geçersiz saymıştı. Zana, 2011'deki Meclis'teki milletvekili yemin töreninde de "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" ifadesini kullanmıştı.

Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Halkçı Parti 1991 seçimlerinde bir kısım DEP adaylarını kendi listesinden aday göstermişti. Bu milletvekillerinden Leyla Zana ve Hatip Dicle 6 Kasım 1991 günü TBMM'de milletvekilliği yemin töreninde Kürtçe konuşunca yemin krizi çıkmıştı.

8 Şubat 2017 , Çarşamba

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