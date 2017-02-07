Ağrı'da Okul ve Kantinlerde Gıda Denetimi Yapıldı

Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünden oluşan komisyon tarafından 33 okul kantini ve yemekhanesi denetledi.

Denetimlerde eksiklik görülen 9 okula eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

İşyeri temizliği başta olmak üzere kantinlerde özellikle satılmaması gereken gıda maddelerinin denetimi, çalışanların iş gömleği ve personel hijyeni, ürünlerin son kullanma tarihleri denetlendi. Ayrıca okul idarelerinin ve okul aile birliklerinin herhangi bir olumsuzlukta Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne, Alo Gıda 174 hattına bilgi vermeleri istendi.

Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan ENGİN; Kantin işletmecilerinin kantinde satılan ürünlerin hazırlık aşamasında malzemelere, kullanım şekline ve depolanmasına kadar her aşamada hijyen kurallarına uyması gerektiğini, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirtti. Ayrıca öğrencilerimizin, hijyen koşulları sağlanmış, gıda güvenliği açısından risk taşımayan ürünleri almaları için eğitim ve öğretim sezonunda denetimlerin devam edeceğini söyledi.



7 Şubat 2017 , Salı

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