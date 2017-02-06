Şüpheli Minibüste 2 Bin 390 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Van’ın Erçiş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri tarafından dün öğlen sıralarında Ağrı-Van karayolu üzerinde Ağrı istikametine yapılan uygulama esnasında durumundan şüphelenilen 65 Y 5020 plakalı minibüs durdurularak arama yapıldı. Araç içinde yapılan aramada farklı markalara ait toplam 239 karton içerisinde 2 bin 390 paket yurda sokulması yasak bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
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