18 milyon öğrenci için ders zili çaldı

18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmenin 20 Ocak 2017 Cuma günü başlayan yarı yıl tatili sona erdi.

18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmenin 20 Ocak 2017 Cuma günü başlayan yarı yıl tatili sona erdi. Öğrenciler bugün ders başı yaparak ikinci eğitim-öğretim yılına başladı.

Eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da tamamlanacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İşte konuyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş takviminde yayımlanan bilgilerin tamamı;

"2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül 2016´da başlayacak, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak.

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak."

6 milyon öğrenciye 'Okul Sütü' dağıtımı yapılacak

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak."

Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz dönem açılışı ve "okul sütü dağıtımı" dolayısıyla Ankara'da Batıkent Kent Koop İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Hafta içi 3 gün dağıtımın yapılacağını kaydeden Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü;

" Süt haftada 3 gün verilecek pazartesi çarşamba cuma ve arada 2 gün boş kalıyor salı perşembe günü de üzüm dağıtımını gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki daha iyi bir Türkiye daha iyi bir gelecek ancak sağlıklı nesillerle mümkündür. Sağlıklı beslenecek, sporla uğraşacak. Türkiye'nin bugünü dünden daha iyi yarını da bugünden daha iyi olacaktır. bu yıl 30 binin üstündeki okulda 6 milyon öğrencimize 270 milyonun üzerinde içme sütü dağıtılacaktır. Öğrencilerimizden geçen dönemden daha fazla başarı bekliyoruz. "

6 Şubat 2017 , Pazartesi

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