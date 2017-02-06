SERKA Ağrı Koordinatörü Ceren Kurga’dan Ağrı Güncel Gazetesine Röportaj

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ceren Kurga Projeyle ilgili Ağrı Güncel Gazetesi İmtiyaz sahibi Melikşah Kökser ile bir Röportaj Gerçekleştirdi.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü tarafından Cazibe Merkezi tanıtım toplantısı (SERKA) Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü binasında gerçekleştirildi. Toplantıdan önce Ağrı Güncel Gazetesine röportaj veren Koordinatör Ceren Kurga Projeyle ilgili Ağrı Güncel Gazetesi İmtiyaz sahibi Melikşah Kökser ile bir Röportaj Gerçekleştirdi Ceren Kurga, Öncelikle şunları ifade etti: Ekonomik ve toplumsal destek programı bu 23 doğu güneydoğu ilini kapsıyor Ağrı'da bu illerden biri.

Birinci teknik çağrısı 24 Ocakta başladı 27 Şubata kadar devam edecek. ilimizde yatırım yapmak isteyen başvuru formlarını hazırlayarak kalkınma bankasına gönderecekler yada kalkınma ajanslarına getirip bize verilecek bizde gerekli başvuruları yapmak için işlem yapacağız Son başvuru çağrısı 27 Şubata kadar olacaktır. Toplumun temel amaç ve kapsamına baktığımız zaman bu bölgelerdeki ihracatı artırmak daha çok imalat sanayi şirketleri, çağrı merkezleri ve veri merkezleri alanlarında yeni projeleri desteklemek yeni tesislerinde ekonomik hayata kazandırılmasına yönelik bir programdır.

Yatırım yeri tahsil desteğinde bu durumda faaliyet gösteren firmalar için,organize sanayi bölgesi fakat çağrı merkezi ve Veri merkezi için yer olsa dahi Organize Sanayi Bölgesi OSB yerleri kullanılmayacak. Hazineye ait yerler değerlendirilecek.



Melikşah Kökser : Organize sanayi bölgesi var ama elverişli yerde değil yani buna yönelik bir çalışmanız varmı?

Koordinatör Ceren Kurga: Organize Sanayi Bölgesi için altyapıları nelerdir neler yapılabilir diye bizde gerekli araştırmaları yaptık. Alt yapıyla ilgili aslında hiç bir sorun yok bizim orayı cazip hale getirmemiz gerekiyor,diyen Ceren Kurga Cazibe Merkezini şu şekilde değerlendirdi,

Üretim Tesislerini Taşıma Desteği

Melikşah Kökser : Üretim Taşıma desteği hakkında bizi bilgilendirirmisiniz ?

Ceren KURGA : Üretim Tesislerini Taşıma Desteğindeki kastımız nedir? 6 adet kalem desteğimiz bulunmaktadır. Diyelim ki İstanbul'da yaşayan bir Ağrılı vatandaşımız tekstil Fabrikasını Ağrıya taşımak istiyor, banka o yatırımcıya montaj, Nakliye ve tekrar kurulması için 1 milyona kadar hibe desteği veriyor ayrıca banka bunu yaparken sadece bu desteği vermiyor. Makine ekipman desteği, yer tahsisi talebinde karşılıyor.

Melikşah Kökser: Peki Başbakanımızın bahsettiği yüzde 70 hibe sizin bahsettiğinizle aynımı tam olarak nakliyemi veya başka bişeymi?

Ceren KURGA : Hayır o kredidir, yani yüzde 30 bizden yüzde 70'i sizden şimdi önemli olan nokta 0 faizli olması hibe desteği sadece taşıma desteğinde bulunuyor. Yani bu durumdaki kastımız yüzde otuz bütçe ile elinizi sizde taşın altına koyuyorsunuz yüzde yetmiş de biz size faizsiz kredi imkanı sunuyoruz.

Melikşah Kökser: Peki bakanlık tarafından bu cazibe merkezi projesi hazırlarken bu 23 ilde herhangi bir çalışma yaptılar mı? mesela Ağrı'da bir araştırma veya saha çalışması yapıldımı? yani pozitif bir ayrımcılık Ağrı'ya yapıldımı

Ceren Kurga : Tabi ki gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra hazırlandı her şey tabi programı şu şekilde düşünmek lazım bir İl 'e pozitif ayrımcılık değil de 23 Doğu ve Güneydoğu bölgesini kalkındırma. Bakanlar kurulu toplantısında çıkan karar zaten şu yönde daha büyük çaplı projeler desteklensin. Zaten KALKINMA AJANSI,KOSKEB, TKDK var yani 2 milyonun altında veya üstünde destek veren kurumlar var ama Cazibe Merkezi Projesi daha kapsamlı daha büyük çaplıdır. Cazibe Merkezi Projesi 10 yıl devam edecek.

Melikşah Kökser : Cazibe merkezi kapsamında Malatya , Diyarbakır ve Batman gibi yatırıma daha elvirişli İller varken yatırımcı neden Ağrıya gelsin Ağrı ve İlimiz gibi yatırıma elvirişsiz illere asgari 2 milyon ve en 30 işçi çalıştırma şartı biraz esnetilemezmiydi mesala 300 bin TL 3 işçi yada 500 bin TL 5 işçi gibi yerelde yatırım yapacak insanlarımız desteklenemezmiydi ?

Ceren Kurga : daha öncede dediğim gibi bu projenin 10 yıl devam eden bir programı var zamanla Bakanlık bu illerin yatırım almadığını görünce bu İllere has bir ayrıcalık yapacaktır.

Genç Des Projesi

Melikşah Kökser: Kadın Girişimci ve Genç Girişimcilere yönelik de çalışmalarızın bulunduğunu biliyoruz bunu bize açıklayabilirimsiniz.

Ceren Kurga : Biz kalkınmayı sadece bir ekonomik kalkınma olarak görmüyoruz sosyal kalkınma olarak özelikle böyle az gelişmiş ilerimizde sosyal kalkınmanın aslında sosyal faydaları bazen ekonomik kalkınmadan çok daha fazla olabiliyor, çünkü bu gençlerin farklı alanlarda değerlendirilebilmesi için bu şekilde de etkinliklerle haşir neşir olmaları gerekir sitemizdede var bütün programlar ama siz buna tıkladığınız zaman başvuru formu ve şifre istiyor, başvurmak isteyenler bize ulaşınca gerekli bütün yardımı biz yapıyoruz.

Melikşah Kökser: Yani bir gurup genç size gelip biz bir kısa film çekmek istiyoruz dediğinde nasıl yardımcı oluyorsunuz kısaca anlatabilirimsiniz.

Ceren Kurga : Şu an doğrudan bizim kurum yürütmüyor bunu Kültür Turizm Bakanlığı tarafında yürütülüyor ama bize gelenlere gerekli yardımı bizde yapıyoruz yani ha Kültür Turizme gitmişler ha SERKA ya sonuç olarak biz kurumlar arası koordinasyonu sağlamakla da yükümlü bir kurumuz. dedi.

Ağrı Güncel Gazetesi İmtiyaz sahibi Melikşah Kökser Ceren Kurga'ya teşekkür ederek röportajı bitirdi. Daha sonra Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü tarafından Cazibe Merkezi tanıtım toplantısı yapıldı ve program sona erdi

6 Şubat 2017 , Pazartesi

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