Ağrı İHH Ve Yardım Sever Vatandaşlar Pakize Teyzeye Yardım Eli Uzatı

Ağrı'da Cumhuriyet mahallesin'de yaşayan ve öksüz iki torunuyla zor şartlar altında yaşamaya mahkum edilen Pakize teyze'ye Ağrı İHH İnsani Yardım Vakfı, Ağrılı vatandaşlar ve Bursa'daki vatandaşlar sahip çıktı.

Ağrı'da Cumhuriyet mahallesin'de yaşayan ve öksüz iki torunuyla zor şartlar altında yaşamaya mahkum edilen Pakize teyze'ye Ağrı İHH İnsani Yardım Vakfı, Ağrılı vatandaşlar ve Bursa'daki vatandaşlar sahip çıktı.

57 yaşındaki Pakize teyze 6 sene önce kızını ani kalp krizinden kaybedince babalarınında bakmak istemediği iki torununa sahip çıktı. Eşinin de yardımıyla azda olsa daha iyi şartlarda torunlarına bakıyordu. Beş ay öncede eşini kaybedince durumları daha kötüleşmeye başladı. Isınacak kömürleri yiyecek ekmeleri olmadı. Ama yine de elinden gelen bütün çabasıyla iki torununu okutmaya çalışıyor. Yaşanan bu insanlık dramına Ağrı İHH İnsani Yardım Vakfı ve ağrılı vatandaşlar Pakize teyzeye ve öksüz torunlarına yardım eli uzattı.

Pakize Teyze'nin ve torunlarının Sıcak Tutan Kıyafetleri var

Ağrı İHH İnsani Yardım Vakfı, Pakize teyze'nin ve torunlarının daha iyi ısınmaları için mont,bot ve sıcak tutatan kıyafetler götürüldü.

Yaşlı kadına ve torunlarına kıyafetlerinin teslim edildiği o anlarda yaşadıkları mutluluk ise görülmeye değerdi. Kıyafetler tesliminde konuşan Ağrı İHH İnsani Yardım Vakfı Yardım Birimi Başkanı Cezmi Şahin: "Pakize teyzemizin ve torunlarının daha iyi şartlar altında yaşamaları için elimizden gelen yardımı yaptık. Ve bu tür yardımlarımız devam edecek Pakize teyzenin torunlarıyla daha iyi yaşamaları için elimizden gelen yardımlara aralıksız devam edeceğiz kendilerine en kısa sürede gıda yardımı da yapacağız dedi.

Yardımlarımız Pakize Teyzemize Devam Edecek

Ağrılı vatandaş Abdullah Uçar, "Saadet teyze bizim annemiz. Onu öyle kabul ediyorum. Evlat olarak vazifemizi yerine getirdik. Annemiz torunlarıyla daha iyi şartlar altında yaşasın. Pakize annemizden elimizi çekmeyeceğiz. Elimizden gelen gıda ve giyim yardımına da devam edeceğiz. Uçar, İnşallah Pakize Annemize sıcak ev de yapacağız" dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN”

Yardımlar tesliminde gözyaşlarına hakim olamayan Pakize teyze ise yetkililere dua ederek, "Allah yetkililerimizden razı olsun. Benim yüzümü güldürdünüz, Allah da sizi güldürsün. Torunlarımın gülen yüzlerini gördüm sizlerinde yüzü her daim gülsün diyen Pakize teyze bu sözleriyle duygularını ifade etti.

6 Şubat 2017 , Pazartesi

Bu haber toplam 115 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.