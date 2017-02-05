Van'da Yüzme Grup Yarışmaları Start Aldı

Van’da, ‘Anadolu yıldızlar ligi yüzme grup yarışmaları’ start aldı.

Van'da, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup yarışmaları başladı.



Van Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışmaya Van, Elazığ, Ağrı, Bingöl, Malatya illerinden 210 sporcu katılıyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen Anadolu Yıldızlar Ligi grup yüzme yarışmaları kelebek, serbest, kurbağalama, sırt üstü, 4 çarpı 50 karışık bayrak ve 4 çarpı 100 karışık bayrak dallarında gerçekleşecek.



Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, yaptığı açıklamada, Van'da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Böylesi güzel tesisi Van halkına sunan devlete teşekkür eden İnanç, şöyle konuştu:



"Bu tesisleri doldurmak ve hakkını vermek bizim görevimiz. Van'da spor etkinlikleri yapmak için hazır durumdayız. Bu etkinliği Van'da yaptığımızı görünce mutlu oluyoruz. Geçtiğimiz iki yılda da müsabakaları ilimizde yapılması için izinleri almıştık. Fakat o dönemde yaşanan gerginlikler nedeniyle ilimizde yapamadık. Havuzumuzda da geçtiğimiz yıllarda bir takım sıkıntılı durumlarla karşılaştık. Artık gelinen süreçte ilimizde böylesi bir sorun kalmadı.Huzurumuz yerinde, aileler de çok güvenli bir şekilde çocuklarını yarışmalara getiriyor. İlimizde bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmayı bizler çok arzu ediyoruz. Sadece yüzme değil diğer tüm branşlarda ev sahipliği yapmak istiyoruz."



Yarışmalara Elazığ'dan katıldıklarını belirten Elazığ Hazar Spor Kulübü Antrenörü Altug İcten, "14 sporcuyla katıldığımız yarışmalarda iyi bir sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye Şampiyonasına gitmek için Van bizler için ilk adım oldu. Olimpik yüzme havuzunu çok beğendim. Vanlılar tarafından çok hoş karşılandık. İnşallah sporcularımız burada iyi sonuçlar alır."dedi.

5 Şubat 2017 , Pazar

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