Bakan Süleyman Soylu, AK Parti Ağrı İl Binasını Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentteki çeşitli temaslarının ardından AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa değişikliğine ilişkin referanduma değinerek, "Bu hükümet sistemi içerisinde Türkiye 60'ı, 71'i ve 80 darbesini yaşadı. Bu hükümet sistemi içerisinde Türkiye 28 Şubat'ı ve 15 Temmuz'u yaşadı. Bir karar vereceğiz. Biz güçlü olmak, özgür olmak, koşmak, etkin karar alabilmek ve doğrudan demokrasiyi yaşamak istiyoruz. Onun için bu hükümet sisteminin geçtiğimiz bu tecrübelerden dolayı değişmesini istiyoruz." dedi.

Soylu, kentteki çeşitli temaslarının ardından AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti Ağrı İl Teşkilatında olmaktan, sıcak ortamda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Milletin feraseti ve aklı ile 2002'de önemli bir adım attığına işaret eden Soylu, "Millet geleceğe yönelik bir adım attı. Türkiye'nin yarınlara olan inancı ve güveni büyüdü. Birçok şey yapıldı. Boğaz köprüleri, Yavuz Sultan Köprüsü, Avrasya Tüneli. En son dün Mersin'de muhteşem bir eserin altına imza atıldı. Bize 'Türkiye'de ne oluyor?' diyenlere, en güzel cevabın verildiği eserlerin birisinin altına imza atıldı." dedi.

"Türkiye'nin aldığı yol ve attığı adımlar milletimizin eseridir" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu, milletimizin doğru yolda gittiğine inandığı bir insana, bir siyasi partiye ve bir büyük mücadele anlayışına sahip çıkmasının sonucudur. Eğer 1900'lü yılların, 20. yüzyılın sonunda olduğumuzda 21. yüzyılda nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz dendiğinde hayallerimizle bunu söyleyebilir ama bunun bir gerçekliğe dönüşebileceğine inanmıyor olabilirdik. Ben 1999'da İstanbul'da il başkanlığım döneminde yapmış olduğum konuşmaları çok net bir şekilde hatırlıyorum. Diyordum ki '10 bin dolar olursak size göstereceğiz' diye. İşte bugün Türkiye 10 bin doları aşmıştır. Şimdi bizim yapmamız gereken iş bunu yarım bırakmamaktır, iş dünyadaki hedeflerimize ulaşmaktır, partimizin adı gibi adaleti, kalkınmayı ortaya koyabilmektir, terörün mağduriyeti altında ezdirmeye çalışanlara karşı hayır teröre müsaade etmeyeceğiz demektir."

Soylu, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin istikrarsızlığına işaret ederek, "Irak'ta, Suriye'de, Libya'da olanları hep beraber görüyoruz. Bir dönem önce Balkanlar'da yaşananları hep beraber görüyoruz. Şunu yapmaya çalışıyorlar. Diz çökertip teslim almaya çalışıyorlar. Türkiye'yi de aynı cenderenin içine koymak istediler. Ama başaramadılar. Sizin iradenizle, demokrasiye sımsıkı sarılmamızla başaramadılar." dedi.

- "15 Temmuz denilen alçak bir darbeyi Türkiye'de ortaya koymaya çalıştılar"

Bazı kesimlerin Gezi olayları ile milleti birbirine düşürmeye çalıştığını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"17-25 Aralık darbesi ile bu milletin sevdiklerine iftira attılar. Aynen Menderes'e, Özal'a ve rahmetli Erbakan'a yaptıkları gibi. Aynen bu milletin sevdiği liderlerine yaptıkları gibi. Milletin adamını güya milletin gözünden düşürmeye çalıştılar, başaramadılar. 6-7 Ekim olaylarında 'bu ülkede biz istediğimizi yaparız' diye başka bir terör oyununu ortaya soktular. Beceremediler, başaramadılar. Türkiye'nin kamu düzenini ve huzurunu alt üst etmek istediler ama buna imkan bulamadılar. Ardından 15 Temmuz denilen alçak bir darbeyi Türkiye'de ortaya koymaya çalıştılar. Evet bir gecede Ağrı meydanlarında binlerce insan direndi. 'Biz buradayız hadi gücünüz yetiyorsa ülkemizi teslim Alın bakalım' dedi."

AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını söyleyen Soylu, "Burayı sadece bir siyasi parti olarak değerlendirenler yanılırlar. Burası bu medeniyetin 21. yüzyıldaki en önemli hareketidir. Bu medeniyetin, coğrafyanın, Anadolu'nun ve Osmanlı'nın kuruluşundaki ruhun kendisidir. Selçuklu'nun attığı adımların kendisidir. Bu, bir millet davasıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını "Bizim düşüncemiz normal bir siyasi anlayışın düşüncesi gibi olmamalıdır." diyerek sürdüren Soylu, şöyle devam etti:

"Hiçbir şekilde de olmayacaktır. Biz başka anlayışı ve düşünceyi hep beraber koruyacağız. Okulda derlerdi ki 'büyük ülkeler büyük planlar yapan ülkelerdir.' 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık. Oysa biz önümüzdeki bir yılı göremiyoruz. Şimdi 2023, 2053, 2071 planlarını yapabilen bir ülke var. Belki de bize hücum etmelerinin sebebi, bizi güçsüz kılmalarının sebebi belki bir taraftan PKK'nın bir taraftan DEAŞ'ın bir taraftan FETÖ'nün, bir taraftan KCK'nın bütün terör örgütlerinin Türkiye'ye çullanmak istemelerinin temel sebebi işte tam da budur. Geleceği hedefleyen, ne yapabileceğini bilen, topraklarını nasıl en iyi bir şekilde yönetebileceğini hesaplayan bir Türkiye. Dünyanın en önemli enerji geçiş güzergahı olan Türkiye'nin kuvvetinin ve kudretinin artmamasını isteyenler şu modern İpek Yolu'nun yapılmasını istemeyenler, Türkiye'nin güç bulmasını istemeyenlerin ortaya koyduğu iradeye bugün teslim olmamamızdır. Teslim de olmuyoruz."

- Referandum süreci

Anayasa değişikliğine ilişkin referanduma değinerek referandumun önemli bir karar verme zamanı olduğunu anlatan Soylu, "Vereceğimiz karar Türkiye'nin yarınlarına ve geleceğinedir. 2002'den bu yana birçok seçim geçti. Ey AK Parti'ye gönül verenler, size söylüyorum. Bu seçimlerin topyekünü kadar çalışmamız gereken bir halk oylamasına, bir referanduma doğru gidiyoruz. Gazamız mübarek olsun. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Hükümet sisteminin değişmesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "Türkiye duvara toslatılmadı. Millet iradesi ile hükümetin ve devletin ortaya koyduğu kararlılıkla toslatılmadı. Ayakta dimdik duruyoruz. Ancak 14 yılda yaptıklarımızın neredeyse bir katını, iki katını daha yapmamız gereken önümüzde 10 yıllık bir süreç daha var. Bunu bu hükümet sistemi ile gerçekleştirebilmek elbette ki sizlerin takdirindedir. Bu hükümet sistemi içerisinde Türkiye 60'ı, 71'i ve 80 darbesini yaşadı. Bu hükümet sistemi içerisinde Türkiye 28 Şubat'ı ve 15 Temmuz'u yaşadı. Bir karar vereceğiz. Biz güçlü olmak, özgür olmak, koşmak, etkin karar alabilmek ve doğrudan demokrasiyi yaşamak istiyoruz. Onun için bu hükümet sisteminin geçtiğimiz bu tecrübelerden dolayı değişmesini istiyoruz." dedi.

Bakan Soylu, ülkenin artık vesayetten kurtulması gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Her attığımız adımla vesayeti diskalifiye etmeye çalıştık. Şimdi bize vasi olmaya çalışanlara hayır sizi kendimize vasi etmeyeceğiz diye bir anlayışı ortaya koyduk. Şimdi en önemli durağa geldik. Tam demokrasiye, hukukun üstünlüğüne geldik. Bunu çok çalışarak aziz milletimize anlatacağız. Kolay kolay bugünlere gelmedik. Dünyada demokrasiyi hak eden tek bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Tek bir millet varsa oda bizim aziz milletimizdir. Çok bedeller ödedik. Alın teri ile kazandığı paraları faize doğru kanalize ettiler. Sandığı ile oy verdiği hükümetleri, liderleri istedikleri hale getirip milletin karşısında rezil etmek için her şeyi yaptılar. Bugün demokrasinin kurtuluş günüdür. Demokrasinin yükselme günüdür. Bugün egemenlik kayıtsız şartsız milletin lafzının en önemli şekilde Türkiye tarihine nakşedileceği günün adıdır. Hep birlikte inşallah bu anlayışı ortaya koyacağız."

Terörle mücadeleye de değinen Soylu, terör örgütüne yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

5 Şubat 2017 , Pazar

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