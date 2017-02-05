Kaymakam Özderin, Başkanlığında İlçe Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Ağrı'nın Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, başkanlığında ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı.
Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, kurumlarının faaliyetlerinin değerlendirilmesi, istişare edilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin yapılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerinin katılımıyla ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı. İlçe kurumlarının amirleri, kurumlarının 2016 yılında yaptıkları ve çalışmaları devam eden faaliyetleri ile ileride yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgiler verdiler. Gelen yeni taleplerle ilgili, mevzuatlarına göre gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılacağını, ilgili çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirten Kaymakamımız, kurum amirlerine görevlerinde kolaylıklar diledi. -
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