Doğubayazıt'a Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı yönüne seyreden 04 D 3365 plakalı kamyonetin sürücüsü, sınır kapısına 10 kilometre kala gidiş istikametinin tersi yönde manevra yapmak istedi. Kamyonet bu sırada Gürbulak yönünden gelen Abdul Haluk Tarhan yönetimindeki 33 BFJ 64 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kamyonet, yol kenarında duran 31 AJY 29 plakalı başka bir tıra çarparak dururken, Tarhan yönetimindeki tır şarampole yuvarlandı. Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü Tarhan hafif yaralandı.

Olay yerine gelen Aile yakınları sinir krizi geçirirken, yakınlardan kazada hayatını kaybedenlerin Hanifi Özkan ve İnan Hacıoğlu olduğu öğrenildi. Tarhan ile hayatını kaybedenlerin cenazeleri Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda 1 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

4 Şubat 2017 , Cumartesi

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