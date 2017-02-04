İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Soylu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen programda güvenlik korucularına hitaben yaptığı konuşmada, 14-15 yıldır AK Parti iktidarının çok önemli adımlar attığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Artık korucularımız operasyonlara çıkarken ek bir tazminat alacaklar. Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamızla polisimizle aynı mücadeleyi ortaya koyarken, bu harcırahlarını, ek tazminatlarını da alacaklar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'a gelen Soylu, burada Vali Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, protokol üyeleri ve partililerce karşılandı.

Buradan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine geçen Soylu, güvenlik korucularıyla düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Güvenlik korucularına hitaben konuşan Soylu, korucularla ilgili son 6 ayda önemli yeniliklerin altına imza attıklarını söyledi.

- "Korucularımız operasyonlara çıkarken ek tazminat alacak"

Soylu, 47 bin 500 korucunun bulunduğunu ve bunların yaş ortalamasının 42 civarında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda bunlardan 18 bin 66'sı bugün itibarıyla emekli oldu. Bunların yerine genç, onların evlatları, kardeşleri, akrabaları olan yeni korucularımızla, bir taraftan gücümüzü, kuvvetimizi ve adımlarımızı çok daha iyi hale getirdik. Hem o aileler içinde yeni bir istihdamı tesis ettik hem de yaş ortalamasını 31 buçuk seviyesine indirebildik. Bu çok önemliydi. Artık korucularımız operasyonlara çıkarken ek bir tazminat alacaklar. Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamızla polisimizle aynı mücadeleyi ortaya koyarken, bu harcırahlarını, ek tazminatlarını da alacaklar."

Soylu, korucuların silah ruhsatını harçsız almak istediğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla konuyu Kanun Hükmünde Kararnameden çıkardıklarını kaydetti.

- "Korucular silah için harç ödemeyecek"

Korucuların artık silah için harç ödemeyeceklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Önemli bir adım daha attık. Emekli olan korucularımızın hem sahaya olan aşinalıkları, saha bilgileri, tecrübeleri, güçleri, kuvvetleri, sevk ve idare kabiliyetlerinden istifade etmeyi, onları da arzu edildiğinde istenildiğinde operasyonlara çıkararak onlara da günlük harcırah vermek koşuluyla gücümüzü hem tecrübemizle, hem gençlikle, hem de birlikte hareket etmenin getireceği bir kuvvetle beraber tamamlamış olduk. Daha önemli güzel adımlar atacağız. Biz kader birliği yaptık. Kader birliğimiz, ülkemizin huzuru içindir. Çocuklarımızın bu ülkede daha rahat hayatlarını temin etmeleri ve tesis edebilmeleri içindir. Kader birliğimiz bu ülkenin üzerine oyun oynamaya çalışanlara karşı hep birlikte 'size bu ülke ve bu milletin üzerinde oyun oynattırmayız' diyen anlayışı birlikte gerçekleştirebilmektir."

"Herkes bilsin. Bizi Kürt kardeşlerimizden hiç kimse ayıramaz. Hiç kimse Kürt kardeşlerimiz üzerinden bize başka türlü bir elbise çizmeye, giydirmeye gayret edemez, bunda muvaffak olamaz." diyen Soylu, milletin birbirine sıkı sıkı bağlı olduğunu vurguladı.

Soylu, "Bu coğrafya içerisinde ne zaman zora düşmüşsek, sıkıntıya düşmüşsek, sırtımızı birbirimize dayayarak bize oyun, pusu kurmaya çalışanlara cevabı en güzel şekilde verdik. Birileri yanlış bir hesap içerisinde olmuş olabilir. Birileri maşalık yapıp burada insanların ticaret yapmasını, üretmesini, topraklarını bereketli hale getirebilmesini, evlatlarının ilkokula, liseye, üniversiteye gitmesine tahakküm etmeye çalışabilirler. Biz kararlıyız. Bizim işimiz söz değil, bizim işimiz icraattır." diye konuştu.

- "Terörle mücadele amansız devam ediyor"

Süleyman Soylu, her türlü terör saldırısına misliyle mukabele ettiklerinin açıkça görüldüğüne işaret ederek, teröre ve teröristlere karşı kimsenin kendilerinden merhamet duygusu beklememesini istedi.

Çocukları annelerinden, babalarından, eğitimden yoksun bırakarak dağa götürüp orada taciz eden, orada onlardan terörist çıkarmaya çalışanlara soracak hesaplarının olduğuna değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hesabı o çocukların geleceğini çalanlara karşı yanlarında Kar bırakmadığımızı ifade etmek istiyorum. Terörle mücadelemiz amansız devam etmektedir ve devam edecektir. Bir taraftan şehirde, kırsalda şehirdeki uzantılarına bir taraftan insanlarımızı tehdit edip 'sen şu kadar para vereceksin, pul vereceksin' diyenlere soruyorum. Neredesiniz ? Hadi gelin, istesenize. Hadi bakalım gelin. Dükkanlara sanayi sitelerine sabah 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek çocuklarının rızkını kazanmak isteyenlere 'biz terör örgütüne yardım istiyoruz' diyerek onları haraca bağlasanıza. Kafanızı kırarız evelallah, kafanızı kırarız."

- "Bu kış hiçbir mücadeleden eksik kalmadık"

Soylu, Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğunu, güvenlik güçlerinin dondurucu soğukta operasyonlara devam ettiğini anlattı.

Güvenlik güçlerinin sığınak ve mağaralarda terörist aradığını dile getiren Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilmenizi istiyorum ki bu kış ne dağlardan ne terörle mücadeleden ne kırsalından ne sınırlardan ne de bu ülkede insanımızı huzurdan eksik bırakmaya çalışanlara karşı mücadeleden eksik kalmadık. Devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde daha şiddetli bir şekilde inlerine gireceğimiz, inlerinde onların devletin ve milletin ortak kararını bir şekilde onlara deklere edeceğimiz günleri de nasıl bu Gün aynı şekilde kararlılıkla gösteriyorsak yine göstermeye devam edeceğiz. Bu coğrafyada bizim kaderimizi, geleceğimizi bu terörist bozuntularına bırakmayacağımızı, her birimizin tüm dünyaya anlatma sorumluluğumuz söz konusudur. Bu bizim kaderimiz."

- "Topraklarımızı terörden temizleyeceğiz"

Soylu, 23 ili cazibe merkezi haline getirdiklerini, yatırım ve istihdam yapmak isteyenlere devlet tarafından çok büyük imkanların sağlandığını anımsattı.

Devletin her türlü imkanını buradaki insanların işle, zenginlikle ve yönetimle buluşabilmesi için seferber ettiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Merak etmeyin, yaptığımız işleri tesadüfi yapmış değiliz. Topraklarımızı terörden temizleyeceğiz. Sonra bu topraklarda göreceksiniz, imkanlar oluşturduk. Fabrika bacalarıyla, turizm, spor ve Sağlık tesisleriyle Ağrı'daki insanımızın zenginleşmesini ve daha iyi bir hayat standardına ulaşmasını sağlayabilecek sorumluluk bize aittir. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Yıllardır ülkemiz insanının üzerinden istismar yapanlara gereken cevabı işle, üretimle ve zenginlikle vereceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kanımız dökülse de en yakınlarımızı kaybetsek de evlatlarımızı kaybetsek de hürriyetimizden de ezan-ı Muhammedimizden de al bayrağımızın 780 bin kilometre karede dalgalanmasından da vazgeçmeyiz." dedi.

Bakan Soylu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen programda güvenlik korucularına hitaben yaptığı konuşmada, 14-15 yıldır AK Parti iktidarının çok önemli adımlar attığını belirtti.

Memlekette özellikle ret, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını ellerinin tersiyle ittiklerini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu memlekette kardeşliği tesis ettik. 'Acaba şunlar yapılabilir mi, şunlar olabilir mi ?' diye sorulan soruların tamamına bu milletin ve coğrafyanın kardeşliğiyle cevap verdik. Birbirimize itimadı ve güveni en üst noktaya taşıdık. Bunun üzerinden istismar yapmak isteyenler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, devletler vasıtasıyla bu ülkede terörün kolu haline gelenler, belediyeler vasıtasıyla terörün kolu haline getirenlere de fırsat tanımadığımızı, demokrasiyle fırsat tanımadığımızı hukukun üstünlüğüyle de fırsat tanımadığımızı bir kez daha söylemek istiyorum."Türkiye'nin IMF'ye borç verecek düzeye geldiğini ve ülke olarak yepyeni bir döneme girildiğini anlatan Bakan Soylu, "Bu ülkede ne yapmışlarsa, ona bu ülke kendi diliyle, kendi üslubuyla cevap vermiştir. Bu millet kendi üslubuyla, kendi diliyle cevap vermiştir. Bize 2007'de 'kendi Cumhurbaşkanınızı seçemezsiniz' dediler. Demokrasiyle birlikte sandığa götürüldü ve 2007 yılında halkın kendi Cumhurbaşkanını seçmesi konusu bu millet tarafından kabul edildi. Artık bu ülkede 'iradenin sahibi benim, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü orada sandıkla beraber kuvvetlendirildi." diye konuştu.

Soylu, bazı güçlerin 6-7 Ekim olaylarıyla milletin kardeşliğini zedelemek ve ortadan kaldırmak istediğini aktardı.

- "Kanımız dökülse de al bayrağımızdan vazgeçmeyiz"

Gizli güçlerin, Ortadoğu'nun içerisinde bulunduğu ateş çemberine Türkiye'yi de dahil etmek istediğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Sizler ona müsaade etmediniz. Özellikle korucularımız, sizlere söylüyorum. Bunlara müsaade etmediniz. Bu oyunu erken anladınız. Bu milletle beraber anladınız. Herkesi 'bu bir tezgahtır, bu bir oyundur' diyerek, 'buna müsaade etmeyin' dediniz. İşte bütün bu olaylar, bu ülkenin iradesinin kendi başına olmamasını temin etmek içindir. 'Sizin verdiğiniz rey bir işe yaramaz' demek için. Bunu defalarca yaptılar. Bizi birbirimize defalarca düşürdüler. Bizim kuvvetimizi azaltmaya çalıştılar. Dünyanın en pahalı coğrafyasında, dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Bu araziyi bizim elimizden almaya çalıştılar. Ve bu araziyi bizim elimizden başkalarına peşkeş çekmeye çalıştılar. Bilemediler, bilemeyecekler ve anlayamayacaklar. Kanımız dökülse de en yakınlarımızı kaybetsek de evlatlarımızı kaybetsek de hürriyetimizden de ezan-ı Muhammedimizden de al bayrağımızın 780 bin kilometre karede dalgalanmasından da vazgeçmeyiz."

- "Bu ülkeyi bu millet idare edecek"

Bakan Soylu, ülke üzerinden oyun oynamak isteyenlerin halkın dik duruşunu yeni anladığını, bunu teröristlerin artık kaçmaya çalışmasından anladıklarını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin dağ taş teröristlerin peşine düştüğünü belirten Soylu, "Evlatlarımız arıyorlar. Komutanlarımız, burada arıyorlar, mağaralara giriyorlar, dağların tepelerine kadar çıkıyorlar. Üs bölgelerine kadar gidiyorlar. Sesleniyorlar 'hani neredesiniz?'. 'Kadınlara, çocuklara gücünüz yetiyor. Yaşlılara gücünüz yetiyor. Alçakça bombalı eylemlere gücünüz yetiyor. Hani neredesiniz ?'. Fare gibi kaçıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Soylu, Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın ortaya koyduğu kararlılığın ve milletin iradesinin topyekun arkasında durmasının en önemli sonucunun terörle mücadeledeki başarı olduğuna işaret etti.

Ülkenin yeni bir döneme girdiğini ve nisan ayı içerisinde halk oylamasına doğru adım attıklarını anımsatan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu önemli bir süreçtir. Onlar bir kart ortaya koyuyorlar biz de onlara cevap veriyoruz. Biz onlara sandıkla, yatırımla cevap veriyoruz. Milletimize sığınarak, cevap veriyoruz. Milletimizle hareket ederek, cevap veriyoruz. Gezi olayları yapıyorlar, biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıyoruz. Onlar 17-25 Aralık darbesini yapıyorlar, biz 81 vilayetimizde üniversitesiyle, ilimle, bilimle çocuklarımızı, yavrularımızı buluşturuyoruz. Onlar bir taraftan 17-25 Aralık darbesini, 6-7 Ekim olaylarını, Gezi olaylarını el ele 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiriyorlar. Biz yine onlara Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü'yle, Mersin'deki Şehir Hastanesi'yle beraber cevap veriyoruz. Bizim cevabımız açıktır. Bizim cevabımız bu millete hizmetkar olmaktır. Bizim cevabımız kalkınmadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeyi bu millet idare edecek. Sağdan soldan başkasının dürtüklemesiyle, planıyla kurgusuyla, bu ülkeyi kimse ama kimse idare edemeyecek."

- "Yeni hükümet sistemiyle yarınlar çok daha rahat olacak"

"Yine milletin elinde olduğu bir döneme giriyoruz. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz." diyen Soylu, referanduma doğru emin adımlarla ilerlediklerini anlattı.

Yeni sistemle yarınların daha güzel ve refah dolu olacağını vurgulayan Bakan Soylu, "Bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı'dır. Sistemin tanımı da millet sistemidir. Bu millet sistemiyle beraber, milletin egemen olduğu, milletin hakim olduğu, kararın milletin verdiği yepyeni bir anlayış. Diğer maddeleriyle birlikte demokrasinin takip edildiği bir anlayışı hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Bu süreçte bunu sindiremeyenler de olacak. Milletimiz kararlıdır. Bu yeni hükümet sistemiyle ülkemizi yarınlara bırakır ve milletimiz onay verirse yarınlar çok daha rahat olacaktır." diye konuştu.

Soylu, güvenlik korucularıyla tek tek selamlaşarak, kısa süre sohbet etti.

- Soylu'nun gülümseten anısı

Daha sonra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve il protokolüyle Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir çay ocağına geçen Soylu, burada vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Bir vatandaşın kendisinin fotoğrafını çektiğini farkeden Soylu, başından geçen bir anıyı da vatandaşlara anlattı.

Soylu, "Bundan 7-8 Ay evvel bir vilayete gitmiştim. Orada böyle bir çay içtik. Adam fotoğrafımı çekip Facebook'a atmış. Üzerine de 'çay içti, parasını ödemedi' diye yazmış. Ama bir de 'eğer çocuğumu işe koyarsan, sana hakkımı helal ederim' diye de yazmış." dedi.

Soylu'nun anısı vatandaşları güldürdü.

Daha sonra Ağrı Valiliği'ne geçen Soylu, Vali Musa Işın'dan brifing aldı.

Soylu, valilikte 7 kaymakamla bir toplantı gerçekleştirdi.

4 Şubat 2017 , Cumartesi

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