 

6 Şubat 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Evlilik programları zarar veriyor

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, evlilik programlarının "toplumu yozlaştırdığı" görüşünü dile getirdi ve buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Bakan Kaya, çocuklara yönelik cinsel istismarı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, evlilik programlarına ilişkin de soruları yanıtladı. Bakan Kaya, TV'lerde yayımlanan evlilik programlarıyla ilgili soruya programların aile değerlerine zarar verdiği cevabını verdi.
Bu programlara ilişkin bakanlığa çok fazla şikayet geldiğini belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, "Aile değerlerine zarar veriyor' diye şikayetler geliyor. 'Ceza verilsin', 'kaldırılsın' diyorlar. Bu konuda kamuoyu baskısı oluşmalı. ABD'de sivil toplum kuruluşları var, onları baskı oluşturuyor. Bizde de bunlar olmalı. Ben cezadan yana değilim, toplum değerleri doğrultusunda TV yöneticilerinin de bunu görerek gerekeni yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yaptırımlar olmalı ama ceza değil" diye konuştu. CNN Türk'ün haberine göre; Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, bu konuda TV yöneticileriyle bir araya geleceğini de söyledi.
Çocuk yaşta yapılan evlilikler ve çocuklara yönelik cinsel istismarı "toplumun kanayan yarası" olarak niteleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu konuyu eğitim ile aşabileceklerini belirtti.

4 Şubat 2017 , Cumartesi Bu haber toplam 66 defa okundu.
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