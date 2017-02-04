İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi açılış ve toplantıya katılmak üzere Ağrı’ya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açılış ve toplantılara katılmak üzere Ağrı'ya geldi. Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanında Ağrı Valisi Musa Işın ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Soylu, jandarma ve korucularla kahvaltı yapmak üzere Ağrı Jandarma Özel Harekat Taburu'na geçti.
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