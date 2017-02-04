İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi açılış ve toplantıya katılmak üzere Ağrı’ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açılış ve toplantılara katılmak üzere Ağrı'ya geldi. Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanında Ağrı Valisi Musa Işın ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Soylu, jandarma ve korucularla kahvaltı yapmak üzere Ağrı Jandarma Özel Harekat Taburu'na geçti.

4 Şubat 2017 , Cumartesi

Bu haber toplam 102 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.