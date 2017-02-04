Çatıdan Düşen Genç İçin 5 Saatlik Kurtarma Operasyonu

Ağrı'da çatıdaki karı temizlerken dengesini kaybedip düşen genç adam, karlı kaplı yolda kurtarma ekiplerinin beş saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki bir köyde Kar temizlerken çatıdan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Çetinsu köyünde oturan Adem Arslan (30), kar temizlemek için iki katlı evinin çatısına çıktı. Bu sırada dengesini kaybedip çatıdan düşerek yaralanan Arslan'ın yakınları, durumu Sağlık görevlilerine bildirdi.

Köy yolunun kar yüzünden kapalı olmasından dolayı İl Özel İdaresi ekiplerinin yanı sıra paletli ambulanstaki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri bölgeye gönderildi.

Paletli Ambulans ile köye ulaşan sağlık görevlileri, Arslan'ı alarak hastaneye ulaştırmak için dönüş yoluna geçti.

Bir süre paletli ambulans ile ilerleyen sağlık görevlileri daha sonra kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılan bölümüne ulaştı.

Arslan'ı başka bir ambulansa aktaran sağlık görevlileri, kendisinin Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılmasını sağladı.

Ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırılan Arslan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

4 Şubat 2017 , Cumartesi

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