İl Özel İdaresine Alınan Yeni Araçlar Törenle Hizmete Başlatıldı

İl Özel İdaresine alınan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete başlatıldı.

İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen törene, Vali Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ak Parti İl Başkanı Kemal Atmaca, İl Genel Meclis Başkanı Ali Öztürk ile Özel idare çalışanları katıldı.

Mevcut araç filosuyla Türkiye’nin en genç araçlarınasahip olan İl Özel İdaresi araçlarının yaş ortalaması,yeni alınan 3 adet lastik tekerlekli kepçe, 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet BekoLoder (Kazıcı-Yükleyici) ile daha da düştü.Kurum binası önünde düzenlenen törende Genel Sekreter Erhan Tenekeci Vali Musa Işın ve katılımcılara araçlar hakkında bilgi verdi. Araçlar için hayır dileklerinde bulunanVali Işın ise;yeni alınan araçlarla birlikte Özel İdare makine parkının daha da güçlendiğini belirterek, çalışmaların daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

Yeni alınan araçların Ağrı ve il özel idaresi için hayırlı olması dileklerinde bulunan katılımcılar toplu duadan sonra dağıldı.

4 Şubat 2017 , Cumartesi

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