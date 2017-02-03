İHH’dan 2016’da 9 Bin Katarakt Ameliyatı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2016 yılı içerisinde 5 ülkede yaklaşık 9 binkatarakt ameliyatı ve 23 bin muayene gerçekleştirdi. Hayırseverlerin destekleriyle yapılan ameliyatlar sonucunda binlerce kişi yeniden hayata tutundu

.Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; Afrika kıtasında yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca Afrikalı, ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor.

"Afrika'da 100 Bin Ameliyat Projesi" kapsamında 10 yıldır Afrika'da ameliyatlar gerçekleştiren İHH İnsani Yardım Vakfınca 2016 yılında da toplam 8 bin 965 kişi ameliyat edilerek gözleri eski sağlığına kavuştu.

YAKLAŞIK 23 BİN MUAYENE

2016 yılında Etiyopya'da 4 bin, Sudan'da bin, Benin'de 600, Uganda'da 500 ve hayırseverlerin desteği ile 2014 yılında Nijer'de açılan Lamorde Göz Hastanesi'nde de 2 bin 865 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Bu ülkelerde ayrıca 22 bin 750 kişi göz muayenesinden geçirildi.

‘'AMELİYATLARIMIZ SÜRECEK''

İHH Katarakt Masası Sorumlusu Yasin Bakır, 100 bin ameliyat hedefine ulaşmaya çok az kaldığını ve bununla yetinmeyerek ameliyatlara devam edeceklerini söyledi:

“2016 yılında hayırseverlerin destekleri ile yaklaşık 9 bin ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyatlara başlayalı 10 yıl oldu ve biz 2016 yılı içerisinde inşallah bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Daha sonra da Afrika ve dünyanın diğer bölgelerinde ameliyatlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle bağışçılarımızla yüzbinlerce katarakt ameliyatı olmayı bekleyen hastalar arasında köprü olmaya devam edeceğiz.”

10 YILDA 100 BİN AMELİYAT

İHH İnsani Yardım Vakfı, 14 ülkede 2007 yılından bu yana 344 bin 729 kişiyi muayene etti ve 95 bin 300 adet katarakt hastasının ameliyatını hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirerek yeniden ışığa kavuşmasını sağladı. İHH, Afrika'daki katarakt ameliyatlarını 2007 yılında “Karanlığa Göz Yumma” sloganı ile başlatmış ve 100 bin Afrikalı'nın yeniden görmesini hedeflemişti. İHH, 2017 yılı ile birlikte bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

3 Şubat 2017 , Cuma

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