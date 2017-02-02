Tarihin en büyük katliamlarından biri: Hama 1982

Müslüman Kardeşler’in Hama’da bulunan üyelerini ele geçirme bahanesiyle Suriye Ordusu, Hafız Esed’in kardeşi ve zamanın Genelkurmay Başkanı Rıfat Esed’in emri ve komutasında, 2 Şubat 1982’de Hama’ya hava ve kara harekatı düzenlemiş ve bu saldırıda on binl

Suriye halkı yıllardır Esedlerden çekiyor! 2 Şubat 1982'de bütün dünyadan habersiz büyük bir katliam yapıldı. Binlerce savunmasız sivil, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed'in (Beşşar Esed'in babası) kardeşi Rıfat Esed komutasındaki 12 bin Suriye askeri tarafından kıyımdan geçirildi.

BAAS REJİMİNİN KIYIMI

"Tarihin en büyük katliamları listesi" diye bir liste yapılsa muhtemelen ilk sıralara yazılacak olan Hama Katliamı, dünyanın merkezinde, Ortadoğu'da, ama bütün dünyadan da habersiz bir şekilde yapıldı. İnsanlar, Baas rejiminin bekası için yaşlarına aldırmadan kıyımdan geçirildi.

TARİHİN EN BÜYÜK KATLİAMLARINDAN BİRİ: HAMA KATLİAMI

2 Şubat 1982'de Suriye Hükümeti'nin Müslüman Kardeşler'in Hama şehrinde başlattığı ayaklanmayı bastırmak amacıyla saldırarak, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği katliam. Uluslararası Af Örgütü'ne göre ölenlerin sayısı 10.000-25.000 arasında olmasına rağmen gerçek rakam bunun çok üstünde veya altında olabilir. Suriye Hükümeti ölenlerin sayısı hakkında resmî bir açıklama yapmamıştır.

Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed'in özel kuvvetleri Hama'ya gönderildi. Hama'da saldırı başlamadan önce şehrin teslim olması ve boşaltılması için son bir çağrıda bulunuldu. Uluslararası Af Örgütü'ne göre piyadelerin ve tankların dar sokaklara rahatça girebilmesi için önce eski şehir merkezi havadan bombalandı, binalar tanklar tarafından yıkıldı.

ZEHİRLİ GAZ KULLANILDI

Eski şehir neredeyse tamamen yok edildi. Bazı iddialara göre Suriye ordusu yıkılmış binaların içinde saklanan asileri öldürmek veya ortaya çıkarmak için zehirli gaz kullandı. Şehirdeki direnişin devam etmesi üzerine şehir büyük toplarla çevrilerek üç hafta boyunca dövüldü. 2 Şubat 1982'de Suriye ordusu geniş çaplı bir top saldırısının eşliğinde şehre saldırdı.

Sonra, askeri ve sivil güvenlik personeli Müslüman Kardeşler'in kalan son üyelerini ve sempatizanlarını bulmak için şehre dağıldı. Yakalanan şüpheliler işkence ve onu takip eden toplu idamlarla yüzyüze kaldı.

2 Şubat 2017 , Perşembe

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