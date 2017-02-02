Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı Valiliğinden basın açıklaması

Ağrı Valiliğinden yapılan basın açıklamasında Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekipler tarafından ilimiz merkezi ve ilçelerimizde 2017 yılında yapılan operasyonlar sonucu 120 kilo 755 gram eroin, 506.68 gram esrar, 240.26 gram metamfetamin, 22.96 gram sentetik kannabinoid, 39 adet extacy hap ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında 50 şüpheli şahsa “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından işlem yapılmış olup, 15 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. 7 şüpheli hakkında mahkemece Adli Kontrol kararı verilmiş, diğer şüpheliler ise işlemleri sonrası serbest bırakılmıştır.

İlimizin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olabilmesi amacıyla, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şüphelilere yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.

2 Şubat 2017 , Perşembe

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