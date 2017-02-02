 

4 Şubat 2017

İki Torunuyla Yaşam Mücadelesi Veriyor

Ağrı'da Cumhuriyet mahallesinde zor şartlarda öksüz iki torunuyla yaşayan 57 yaşındaki Pakize Aras yetkililerden yardım bekliyor.

Ağrı'da Cumhuriyet mahallesinde zor şartlarda öksüz iki torunuyla yaşayan 57 yaşındaki Pakize Aras yetkililerden yardım bekliyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yıkık ve elektiriği olmayan evde iki torunuyla  yaşayan 57 yaşındaki Pakize Aras; eşimi beş ay önce kaybettim. durumumuz çok kötü iki tane öksüz torunum var  annelerini yani kızımı beş yıl önce kaybettik. Kızımın ölümünden sonra torunlarıma ben baktım damadım çocuklara bakamıyacağını söyleyerek bana bıraktı beş yıldır onlara ben zor şartla altında bakıyorum. Evimiz zaten yaşanılacak gibi değil bir oda bir salonda yaşıyoruz oda kışın ve yağmurlu havalarda çatıdan su akıtıyor evimiz çok soğuk oluyor kömür alacak durumumuzda yok ben tek olsaydım zor olmazdı ama ben iki tane okuyan öksüz torunlarım var onlar için iyi yaşayabilmeleri ve daha iyi şartlar altında okuyabilmeleri için yetkililerden yardım bekliyorum dedi. İki kızım İstanbul da evli bana güçleri yettiğince yardım ediyorlar ama onlarında durumu pek iyi sayılmaz büyük kızımın eşi de kaç sene önce öldü oda zorlukla çocuklarına bakıyor onlarda yardım bekleyemiyorum bir oğlum var oda bize sahip çıkmaz çalışmaz  kendine hayrı olmayan bir evladım ondan da bir şey bekleyemiyorum  iki torunumla kış günü soğuk havalarda çaresiz kaldık gün olur yiyoruz gün olur ekmek bulamıyoruz Allah rızası için sesimi duyan herkesten yetkililerden yardım eli uzatmalarını bekliyoruz dedi.

AĞRI GÜNCEL / AĞRI MEMLEKET

2 Şubat 2017 , Perşembe Bu haber toplam 259 defa okundu.
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