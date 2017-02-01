Ağrı GHSİM’den 7 Kulübe Malzeme Yardımı

Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kayak Federasyonununca gönderilen kayak malzemeleri, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine düzenlenen tören ile dağıtıldı.

Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kayak Federasyonununca gönderilen kayak malzemeleri, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine düzenlenen tören ile dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, kayak sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık bu amaçla 26 ilde 91 kulübe 1 milyon 725 bin TL’lik malzeme yardımı yaptı. Bakan Çağatay Kılıç, Türkiye’de kayak ve snowboarda olan ilginin artmasına katkı sağlamak noktasında ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı’da kayak sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için faaliyeti devam eden spor kulüplerine dağıtılmak üzere; Kayaklı Koşu, Alp Disiplini ve Snowboard alt branşlarının Milli Takım, Kulüp ile Eğitim Seviyelerinde 7 kulübe malzeme yardımı yaptı. Söz konusu malzemelerin dağıtımı Küpkıran Kayak tesisinde yapıldı.

Malzeme dağıtım törenine Tesisler Şube Müdürü Cemil Budak, Spor Şube Müdürü Yusuf Öner, kulüp idarecileri ve Sporcular katıldı.

Kulüp idarecileri ve sporcular gönderilen malzemelerden dolayı çok mutlu oldukların belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

1 Şubat 2017 , Çarşamba

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