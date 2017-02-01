Eleşkirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uzunyazı köyü ile Yücekapı beldesi arasındaki Dar Köprü üzerinde meydana geldi. Gökmen Aslan'ın idaresindeki 06 AZ 9318 plakalı otomobil ile sürücüsünü ismi bilinmeyen 65 LC 299 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 06 AZ 9318 plakalı araçta bulunan Süleyman Arslan (67) ve Yaprak Torun (19) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

1 Şubat 2017 , Çarşamba

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