Doğubayazıt Cezaevine Patlayıcı Atıldığı İddiasına Valilikten Açıklama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı" başlıklı bir haber yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı' başlıklı haber tamamen uydurma, gerçek dışı ve hayal ürünüdür. İlgisiz fotoğraflarla bu asılsız haberi yapan Doğan Haber Ajansı muhabiridir, yalan haberciliğin hesabını yargıya vereceklerdir.”

Ağrı Valisi Musa Işın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

1. Biraz önce bazı medya organlarında eski resimler gösterilerek Doğubeyazıt cezaevine Patlayıcı atıldığı söylendi. Haber tamamen asılsızdır.

2. Bu asılsız haberi yapan Doğubeyazıt Doğan haber ajansı muhabiridir.Bu muhabir-muhbir yalan haberciliği meslek haline getirmiştir.

Doğan Haber Ajansı (DHA) abone sayfasında yaptığı açıklamada haberi iptal ettiğini duyurarak şu ifadelere yer verdi:

Doğubayazıt’ta cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı' başlıklı haberimiz, kaynağından alının bilgi doğrultusunda iptal edilmiştir.

1 Şubat 2017 , Çarşamba

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