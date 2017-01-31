Ağrı İl Özel İdaresi 507 Köy Yolunu Ulaşıma Açtı

Ağrı genelinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 507 köy yolu Özel İdare’nin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

67 iş makinesi ve 8 ekip ile 3275 km yol ağında Türkiye’nin en genç ve güçlü araç filosuyla 24 saat çalışan İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşa hizmet etmeye devam ediyor. Fırtınanın dinmemesi dolayısıyla henüz kapalı olan 55 köy yolunun tekrar ulaşıma açılması içinse çalışmalar kesintisiz sürüyor.

Grup köy yolları, taşımalı eğitim ve nüfus bakımından yoğun köy yollarının ulaşıma açılmasına öncelik veren Özel İdare, kış sezonu boyunca 25 bin km yolu ulaşıma açtı.

Kırsalda ağır kış şartlarının hâkim olmaya başladığı Ağrı’da, köy yollarının ulaşıma açılması için çalıştıklarını belirten Genel Sekreter Erhan Tenekeci, “Son yılların en ağır kış mevsimini yaşıyoruz. Kırsalda yaklaşık 1 metre kar kalınlığı var. 923 yerleşim biriminde 3275 km yol ağında ekiplerimiz fedakâr bir şekilde, gece gündüz hizmet vermeye çalışıyor. Personellerimize ve kırsalda yaşayan hemşerilerimize sabırlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Karşılıklı iyi niyet ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu kış sezonu içinde 25 bin km yol ağını ulaşıma açtık. Burada sadece bizim mücadele etmemiz yeterli değil. Bununla beraber vatandaşlarımızdan kış lastiği olmadan hatta zincirlerini yanlarında bulundurmadan yola çıkmamalarını istirham ediyoruz. Yollarda kimi zaman buzlanma kimi zaman sürgün oluyor. Sürücülerimizden takip mesafelerini ayarlamalarını, hızlarına dikkat etmelerini, kış şartlarına uygun bir şekilde yola çıkmalarını istiyoruz. Yapılan yol açma çalışmalarında hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik veren ekiplerimiz, birçok vakaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açıyor. Bizlere gösterdikleri destek için tüm Ağrılı hemşerilerimize tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

31 Ocak 2017 , Salı

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