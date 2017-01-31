Büyük Ova Projesiyle Verimli Tarım Arazilerine Sit Alanı Gibi Dokunulmazlık Geldi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovaları, Büyük Ova koruma alanı olarak belirledi.

Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovaları, Büyük Ova koruma alanı olarak belirledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının öncülük ettiği çalışmalar sayesinde 212 Büyük ova alanı tespit edilmiş olup bunlardan 71 tanesinin işlemleri devam ettiğinden geriye kalan ve Ağrı Ovasının da içinde bulunduğu 49 ilde 141 Büyük Ova, (illerdeki Toprak Koruma Kurullarının da görüşleri alınarak), Bakanlar Kurulu Kararı ile koruma alanı olarak ilan edilmiştir. Büyük Ovalar Bakanlar Kurulunun 21/01/2017 tarih ve 2016/920 nolu Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Büyük Ova sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile Kararın yayımı tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, söz konusu hükmün kapsamı dışında olacaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN tarafından yapılan açıklamada; "Toplam Arazi Varlığı, 1.137.600 Hektar olan Ağrı ilimizin 50.512.9478 hektar alanlık kısmı Büyük Ova Projesi kapsamına alınmıştır. Bu proje Tarım Arazilerinin tarım dışı kullanımını ve tarımsal arazilerin kaybını önlemek için hayata geçirilmiştir. Bu karar kapsamında ilimizde de tarım arazilerini korumak için azami gayret gösterilerek Tarımsal Sit mantığı çerçevesinde, tarımsal potansiyeli yüksek önemli tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı önlenecek bu arazilerin korunması sağlanacaktır. Bu proje ile çiftçilerimizin tarım arazilerinin korunacağı hususunun bilinmesini istiyoruz" dedi.

31 Ocak 2017 , Salı

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