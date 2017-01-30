Vali Işın'dan Rektör Karabulut'a ziyaret
Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.
Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AİÇÜ'ye rektör olarak atanan Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Işın, Karabulut'a yeni görevinde başarılar diledi.
Işın, ziyareti anısına rektör Karabulut'a Nuh'un Gemisi maketi ve Ağrı Dağı temalı tablo hediye etti.
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30 Ocak 2017 , Pazartesi Bu haber toplam 92 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
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