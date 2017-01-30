Vali Işın'dan Rektör Karabulut'a ziyaret

Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.

Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AİÇÜ'ye rektör olarak atanan Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Işın, Karabulut'a yeni görevinde başarılar diledi.

Işın, ziyareti anısına rektör Karabulut'a Nuh'un Gemisi maketi ve Ağrı Dağı temalı tablo hediye etti.

30 Ocak 2017 , Pazartesi

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