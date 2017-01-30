Milletvekili Gökçe’den Rektör Karabulut'a Hayırlı Olsun Ziyaretti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. AbdulhalikKARABULUT’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 21.01. 2017 tarihinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atananProf. Dr. Abdulhalik KARABULUT’a, hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Ağrı Ak Parti Milletvekili Cesim GÖKÇE, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin AKBAY, Patnos Dedeli Belediye Başkanı Veysi DURAK ve Ağrı İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun SEL, Rektör Prof. Dr. AbdulhalikKARABULUT’ahayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.

30 Ocak 2017 , Pazartesi

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