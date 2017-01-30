Ağrı Merkezli 19 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 39 Gözaltı
Ağrı merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 19 ilde düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı
Ağrı merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede Ağrı merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında öğretmen, polis, subay, esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu 28 kişiyi gözaltına aldı.
Bulundukları illerde Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne getirildikleri öğrenildi.
|
30 Ocak 2017 , Pazartesi Bu haber toplam 130 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Çipli kimlik kartı yenileme ücreti ne kadar? Doğubayazıt'a Taşlı Sopalı Kavga SÜLEYMAN DİŞLİ: HER YERDE EMEĞİNİZ VAR ŞEMSİ BAYRAKTAR: SAKARYA OVASI KURTULACAK Ağrı'da Milli İrade nöbeti 9 gündür devam ediyor GENÇ FORVET YOLCU MANSIZ SAKARYASPOR'DA BİNLERCE İLAÇ TOPLANDI Asker Hastanesi,Ağrı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasına dönüştürüldü
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın