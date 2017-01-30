EHAD'DEN HAFIZLARA KAMP

2006 yılında kurulan ve Genel Merkezi Ankara’da bulunan Evrensel Hafızlar Derneği 23-28 Ocak 2017 tarihleri arasında G.S.B. Kastamonu Yolkonak Gençlik ve İzcilik Kampı Tesisleri’nde Bolu, Çorum,

Kastamonu, Giresun ve Zonguldak illerinden hafızlık öğrencileri ile bir haftalık kamp programı düzenledi.

Kısa adı EHAD olan Evrensel Hafızlar Derneği’nin hafızlara yönelik pek çok sosyal ve sportif faaliyetlerden bir tanesi olan yaz ve kış dönemlerinde farklı farklı illerde düzenlenen kamp programları ile hafızlık öğrencilerinin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanması ve hafızlık sürecindeki motivasyonlarının artırılması hedeflenmektedir.

Okçuluk, Matrak, Paintball, Doğa Yürüyüşü, Golf, Dart, Sokak Oyunları, Hafızlık Yolu Motivasyon Seminerleri, Hafızlar arası Ezan-ı Muhammedi’yi Güzel Okuma Yarışması, Kuran Kursları arası Hafızlık ve Bilgi Yarışması ile Kastamonu Şehir Gezisi gibi pek çok etkinliğin yer aldığı kamp programına katılan hafızlık öğrencileri bir hafta boyunca dolu dolu bir tatil yaptı.

Kampın farklı günlerinde hafızlık öğrencilerine Doç.Dr.İhsan Çapçıoğlu, Eğitimci – Yazar Hüseyin Kazan ve Kastamonu KYK İl Müdürü Reşat Asrak Hafızlık Yolu Motivasyon Seminerleri verdi.

4 farklı gruba ayrılan hafızlık öğrencilerinden oynanan oyunlarda ve düzenlenen yarışmalarda başarılı olanlara derecelerine göre bronz, gümüş ve altın madalya takıldı.

Kampa katılan Kuran Kursları arasında yapılan Hafızlık ve Bilgi Yarışmasında birinciliği kazanan Zonguldak Gürbüzler Kur’an Kursu öğrencileri bir puanlık farkla kazandılar. Yarışmada dereceye giren diğer Kuran Kursları ise derecelerine göre yarışma komisyon üyelerince madalya ile ödüllendirildiler.

Kastamonu’nun tarihi ve turistik yerlerine düzenlenen gezi programı kapsamında hafızlık öğrencileri ile Şeyh Şaban-ı Veli Camii’nde bir araya gelen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.İhsan Çapçıoğlu, kılınan vakit namazından sonra gençlere hitap etti. Kastamonu’da hafızlık çalışırken ki hatıralarından örnekler vererek yaptığı konuşmada Çapçıoğlu, hafızlık öğrencilerine hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Kampa Veda Programı’nda ise 10 yaşında 6 ay gibi kısa bir sürede geçtiğimiz hafta hafızlık ezberlerini tamamlayan Bolu ilinden kampa katılan Emirhan Öztürk altın, madalya ve plaket ile ödüllendirilirken, 35 yılı aşkın zamandır hafız yetiştiren Zonguldak Gürbüzler Kuran Kursu Öğreticisi Necmettin KUL Beye hatıra plaketi takdim edildi.

30 Ocak 2017 , Pazartesi

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