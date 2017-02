Ağrı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafından Her Yıl Uygulanan 2017 Yılı Şap Aşılama Kampanyası Başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak planlanan ve uygulanan büyükbaş hayvanlarda “Şap Hastalığına Karşı Aşılama Kampanyası” Ağrı’da 02.01.2017 tarihinde başlanmış olup, 12.04.2017 tarihine kadar devam edecektir.

Şap hastalığının ciddi ekonomik kayıplara neden olduğu gerçeğini kanıksama yanılgısına düşmeden, tüm yetiştiricilerimizde Şap Hastalığı hakkında yeterli farkındalık oluşması ümidiyle bütün yetiştiricilerimizin aşılama kampanyasında etkin rol almasını bekliyoruz.

ŞAP HASTALIĞI (DABAK HASTALIĞI) NEDİR, SEBEPLERİ VE TEDAVİSİ

Sıkça duyduğumuz şap hastalığı sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlarda görülen, hayvanların süt ve et verimlerini azaltan bulaşıcı bir hastalıktır. Şap hastalığı ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır ve Şap Hastalığının görüldüğü ülkelerden et ve et ürünleri ile ilgili ihracat yasaklanır.

Şap hastalığı nasıl bulaşmaktadır?

Şap hastalığı, halk arasındaki adıyla dabak hastalığı, hasta hayvanların salyaları, derisi ve yapağıları vasıtasıyla diğer hayvanlara bulaşır. Hastalığı taşıyan hayvanların ahırına girenlerin ayaklarına giydiklerine, ot, saman ve yemlere bulaşmaktadır. Hayvanların salyası, burun akıntıları, solunumu, süt, idrar, vajinal akıntı, deri döküntüsü ile bulaşabildiği gibi, rüzgar vasıtasıyla uzun mesafelere ulaşabilmekte, hayvanlarla uğraşan insanlar ile de bulaşabilmektedir.

Şap hastalığı nasıl anlaşılır?

Hayvanda ateş yüksekliği, ağızdan akan ipliksi salya ve akar, dilde, diş etinde, dudak ve burun içinde, memede mercimek tanesi kadar içi sıvı olan keseciklerin patlamasıyla oluşan yaralardan, hayvanın tırnak arasında oluşan yaralardan, tırnağın düşmesinden, hayvanın yürümekte zorlanması ve acı çekmesinden, bazen diz çökerek yürümesinden anlaşılabilmektedir.

Şap hastalığından nasıl korunmak gerekir?

Hastalık ortaya çıkar çıkmaz sağlıklı hayvanlar hastalıklı olanlardan ayrılır. Şap hastalığına karşı en önemli mücadele yöntemi ve önlem aşılamadır. Şap hastalığı görülen bölgenin 20 km çapında bulunan tüm hayvanların aşılanması gerekmektedir. Süt sağılan hayvanların meme temizliğine, sağma makinelerinin ve el temizliğine özen gösterilmelidir. Şap hastalığı sonunda ahırların tümü dezenfekte edilmelidir. Hayvanların meraya çıkacakları dönemde şap hastalığının görüldüğü meralarda otlatma yaptırılmamalıdır.

Şap hastalığı olan hayvanların etleri yenebilir, ancak ölmüş olanlar hemen imha edilmelidir.

Şap hastalığı öncesinde hayvanlara aşı yaptırılmalı, yeni alınmış olan hayvanların aşısının olup olmadığı kontrol edilmeli, ahırların girişlerinedezenfeksiyon çukuru yapılmalı, hayvan bakıcılarından hariç ahıra girişler kontrollüyapılması sağlanmalı, sağım öncesi ve sağım esnasında ekipmanların ve ellerin temizliğine dikkat edilmelidir.

Şap hastalığı sırasında alınması gereken önlemler:

Hastalık şüphesi olan hayvanların derhal başka yerlere alınması, ahırlara giriş ve çıkışların yasaklanması, hasta hayvanların yemleri ve otlarının yakılması, sağılmış olan sütlerin satışa sürülmemesi ve satıcıların çiftlik sınırlarına alınmaması gerekmektedir.

Şap hastalığının ekonomiye olan etkileri nelerdir?

Şap hastalığı nedeniyle süt ve et veriminde kayıpların olması, hayvanların gelişiminde gerileme, gebe hayvanlarda yavru atma, genç hayvanlarda ölüm vakaları ve tedavi uygulamalarının maliyetli olması ciddi mali zararların yaşanması anlamına gelmektedir.

Şap hastalığının ( dabak hastalığı ) insanlara bulaşması:

Hasta hayvanların derilerine ve ağızlarına temas edilmesi, yeterince kaynatılmamış hastalıklı sütün içilmesi, çiğ süt kullanılarak yapılan peynirlerin yenmesi, yeterli ısıl işlem yapılmamış etlerin yenmesi sonucunda insanlara bulaşır. Şap hastalığı insandan insana bulaşmaz. Hastalığın bulaştığı kişide ateş, yorgunluk, ağız, gırtlak ve boğazda içi sıvı dolu kesecikler ile kol ve bacaklarda ağrı meydana gelmektedir.

