Ağrıda Etkili Olan Kar Yağışı Ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kar yağışı ve soğuk hava, Ağrı ve ilçelerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden Ağrı'da hayat adeta durma noktasına geldi. 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı beraberinde yer ye tipi oluşturdu. Ağrı merkez köy ve ilçelerde yolar ulaşıma kapandı yol açma çalışmaları devam ederken merkezde taksicilik yapan Ali Yıldırım, şu şekilde mağduriyetini dile getirdi; ben Ağrı küpkıran mahalesinde yaşıyorum geçimimi taksicilik yaparak sağlıyorum kar yağışı bizi perişan etti, mahalle ve köy yoları kapalı olduğu için bize iş çıkmıyor, kardan dolayı giremiyoruz hiç bir yere. Yetkililerden yardım istiyoruz diyen ali yaşar yolar açılmadıkça bize iş çıkmıyor mağduruz diyerek sözlerini bitirdi. Özel bir kargo şirketinde çalışan işçi Mehmet Akın da, biz her kış aynı mağdurluğu yaşıyoruz şu an elektiriğimiz yok yolar berbat hiç bir iş yapamıyoruz buna derhal bir çözüm üretilmesini istiyoruz dedi.

28 Ocak 2017 , Cumartesi

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